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كيف تقلل وقت استخدام الهاتف، خصوصاً في الليل؟

6
APRIL
2019
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من المحتمل أنك تقضي وقتاً أطول مما ينبغي على هاتفك..

ويبدو أن Apple وGoogle تعيان ذلك، ولذا أضافت الشركتان أدوات لهواتفهما تساعدك في تتبع وضبط إدمانك لهاتفك. ولكن، هل تؤدي القيود التي تفرضها بنفسك إلى نتيجة فعالة؟


إذا كنت تستخدمها على النحو الصحيح، فمن الممكن أن تساعدك في التوقف عن عاداتك السيئة.

أصبحت خاصية أبل، المسماة Screen Time (وقت الشاشة)، متوفرة في نظام التشغيل iOS 12. وتتيح لك هذه الخاصية مراقبة الوقت الذي تقضيه في استخدام جهازك وما الذي تفعله به. ويوفر جوجل ميزة مماثلة في أجهزة أندرويد، تسمى Digital Wellbeing (الرفاهية الرقمية)، والتي لا توفر لك مخططاً يوضح ما تفعله على هاتفك والوقت الذي تستغرقه فحسب. ولكنها أيضاً تقدم عدداً من الميزات الإضافية مثل تحويل الشاشة إلى اللون الرمادي ليلاً لتذكيرك بإيقاف هاتفك، أو حتى تعطيل التطبيقات مباشرة بعد وقت محدد.


ويمكن استخدام كلتا الخاصيتين في نظام الرقابة الأبوية، ولكنهما مصممتان أيضاً للمساعدة في تقليل وقت استخدامك للهاتف. فعن طريقهما، يمكنك اكتشاف الأمور التي تستهلك وقتك، وتحديد مقدار الوقت الذي تريد عنده التوقف عن استخدام هاتفك وفرض قيود على نفسك.


ولكن، بالنظر إلى أنك تتحكم في تلك القيود، فهل هي حقاً قيود، أم مجرد اقتراحات لطيفة من ذاتك القديمة؟

لن تغير هذه الأدوات عاداتك، لكن حسب صحيفة The New York Times بوسعك استخدامها لمساعدة نفسك..


 عربي بوست

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