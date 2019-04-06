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تجعله يتفوق على واتساب وماسينجر... "سكايب" يعلن ميزة جديدة

6
APRIL
2019
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أعلنت شركة "مايكروسوفت"، إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق التراسل التابع لها "سكايب"؛ ستجعلها تتفوق على تطبيقات أخرى مثل فيسبوك ماسينجر وواتساب.

وأوضحت الشركة أنه بات في الإمكان إضافة 50 شخصا إلى المكالمة الصوتية أو المرئية، بعد أن كانت الميزة تخضع للاختبار.

وأضافت الشركة أنه مع زيادة عدد المشاركين، تم إجراء بعض التغييرات على كيفية بدء هذه المكالمات الكبيرة، وأضفنا إشعارًا لاستبدال الرنين كإعداد افتراضي.

وأصبحت "سكايب" بهذا الأمر، متفوقة على عدد من تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وغوغل هانغ آوت وإنستغرام، التي لا تسمح بهذا العدد من المشاركين في المكالمات الصوتية أو المرئية.

ويأتي إطلاق هذه الميزة، بعد أقل من شهر من إطلاق نسخة معاد تجديدها من تطبيق سكايب للويب، مع مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة، التي تقدم خدمات الاتصال المرئي عالي الدقة، ولوحة تنبيهات بتصميم جديد، ومعرض وسائط جديد، بالإضافة لمزايا أخرى.

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