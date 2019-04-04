تطبيق "واتساب" يقدم حلا لأسوأ مشاكله

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أجرت شركة فيسبوك، الأربعاء، تغييرا بإعدادات الخصوصية في تطبيقها للمحادثات الفورية "واتساب"، يسمح بموجبه للمستخدمين بتحديد من يمكن إضافتهم إلى مجموعات الدردشة.

وأفادت فيسبوك بأن الإعدادات ستطرح لبعض المستخدمين، وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي الإعلان عن الميزة الجديدة في ظل تزايد الاستياء من النهج الذي تتعامل به أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم مع مسألة الخصوصية وبيانات المستخدمين، بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ممارساتها فيما يتعلق بالإعلانات. وسيكون على أي مستخدم يريد دعوة شخص آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه، علما أن صلاحية تلك الدعوة تنتهي بعد ثلاثة أيام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويسعى واتساب، الذي يضم نحو 1.5 مليار مشترك، لإيجاد طرق لوضع حد لإساءة استخدام التطبيق، بعد مخاوف دولية من أن المنصة تستخدم لنشر أخبار مزيفة وصور مفبركة ومقاطع فيديو من دون سياق ومقاطع صوتية خادعة.