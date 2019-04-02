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سيطرة الإنترنت... "الجيل الخامس" سيتحكم فيما نأكله ونشربه

2
APRIL
2019
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كشفت تقارير صحفية عن أن الإنترنت سيسيطر خلال الفترة المقبلة على جميع مناحي الحياة والقطاعات في حياة الإنسان، وسيتحكم فيما نأكله ونشربه.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تكنولوجيا "الجيل الخامس 5G"، وكيف أنها ستسيطر على القطاعات الزراعية بصورة كبيرة، خلال الفترة المقبلة.

وتتميز شبكات "5G"، بأنها أسرع 100 مرة من شبكات الجيل الرابع 4G الحالية، ما سيجعل التواصل بين الأجهزة والخوادم أسرع بصورة كبيرة.

وستستفيد الشركات من شبكات 5G بصورة كبيرة من تكنولوجيا نقل المعلومات وأجهزة الاستشعار عن بعد والطائرات دون طيار، التي ستطور كثيرا من قطاعات الزراعة تحديدا.

وبالفعل، بدأت دولة مثل هولندا في الاستفادة من شبكات 5G في تحسين إنتاج البطاطس، وفي اليابان استخدمت أجهزة استشعار درجات حرارة الماء وتركيز الملح بتقنيات 5G في زيادة جودة وإنتاجية مزارع المحار.

وتأتي أبرز المجالات التي ستتحكم بها تقنيات 5G الفترة المقبلة، بالأخص في مجالات الزراعة، على النحو التالي:

- متابعة الأبقار:

بدأت المملكة المتحدة منذ آذار، في إطلاق تطبيق ذكي مدعوم بشبكات 5G، يتيح للمزارعين تتبع الأبقار الخاصة بهم، وتلقي تحديثات يومية عن صحتها وسلوكها وإنتاجيتها.

وترتدي الأبقار وفقا لذلك التطبيق أطواق متصلة بشبكات 5G، التي ترسل البيانات إلى التطبيق عن كل شيء بدءا مما يأكلونه حتى طريقة نومهم، وتوفيرها إلى المزارعين، ونقلها إلى الأطباء البيطريين وأخصائيي التغذية.

وقال مدير المشروع دونكان فوربس: "هذا يطمئنك بأن الأبقار سعيدة وصحية وتتصرف بشكل طبيعي، فضلاً عن الإنذار المبكر إذا كانوا مرضى أو حبلى أو بحاجة إلى فحص".

- أنظمة الري:

تساعد شبكات 5G على تطوير أنظمة الري، لمعرفة الوقت الأمثل خلال اليوم لري الأرض، ورعي الماشية في المناطق التي توفر تغذية أفضل لهم، من أجل زيادة إنتاج الأرض، وزيادة الطعام الذي يمكن توفيره للماشية والبشر على حد سواء.

- تقنيات الإنتاج:

ستوفر شبكات 5G أيضا تطبيقات وتقنيات يمكن أن توفر إنتاج المزيد من المحاصيل في مساحات أقل من الأراضي مع عدد أقل من العمال، حتى أنها قد تساعد على إنتاج محاصيل زراعية دون أن تحتاج إلى البشر على الإطلاق، عن طريق التحكم في الجرارات ذاتية التحكم ومراقبة الطائرات بدون طيار، ومراقبة المحاصيل بأجهزة الاستشعار، ودراسة عينات المحاصيل لوضع الأسمدة والمبيدات اللازمة، وزيادة الدقة والكفاءة في رش تلك المحاصيل.

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