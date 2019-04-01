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ماذا فعل فيسبوك لتحسين تجربة "آخر الأخبار"؟

1
APRIL
2019
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 أعلنت شركة فيسبوك الاثنين عن إضافة ميزة جديدة إلى صفحة "آخر الأخبار" على شبكتها الاجتماعية، الهدف منها مساعدة المستخدمين على فهم الغاية من عرض ذلك المنشور.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "إن آخر الأخبار تُخصص دائما لك – بدءا من اليوم سيكون لديك المزيد من المعلومات والتحكم في تجربتك". وأضافت فيسبوك أداة جديدة باسم "لماذا أرى هذا المنشور؟" Why am I seeing this post، إلى صفحة آخر الأخبار.

وأوضحت الشركة، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع أكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط شهريا، أن ميزة "لماذا أرى هذا المنشور؟" ستساعد المستخدمين على فهم ما يرونه من الأصدقاء والصفحات والمجموعات في "آخر الأخبار" بشكل أسهل والتحكم فيه بسهولة أكبر.

وتأتي ميزة "لماذا أرى هذا المنشور؟" استكمالا لميزة سابقة شبيهة، "لماذا أرى هذا الإعلان؟"، التي شهدت هي الأخرى تحسينات تسمح للمستخدمين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإعلانات التي تظهر لهم.

وأوضحت فيسبوك أن الهدف من "آخر الأخبار" هو إظهار المنشورات الأهم بالنسبة لكل مستخدم. وتأتي ميزة "لماذا أرى هذا المنشور؟"، التي يمكن العثور عليها في القائمة المنسدلة في الركن الأيمن من المنشور، لتشرح كيف تؤثر التفاعلات السابقة على تصنيف المنشورات في خلاصة الأخبار.

وقالت الشركة إن من الأسباب التي سوف تظهر للمستخدمين أن المنشور من صديق أو مجموعة أو صفحة، إضافة إلى المعلومات التي أسهمت في ترتيب المنشورات، بما في ذلك مدى التفاعل التي حظيت به. كما ستتضمن الميزة اختصارات إلى خيارات التحكم، مثل "الرؤية أولًا"، و "إلغاء المتابعة"، و "تفضيلات آخر الأخبار"، واختصارات الخصوصية.

وأشارت فيسبوك إلى أن التحديثات الجديدة على ميزتي "لماذا أرى هذا المنشور؟" و "لماذا أرى هذا الإعلان؟" تأتي كجزء من استثمارها المستمر في منح الناس مزيد من السياق والتحكم عبر الشبكة الاجتماعية.

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