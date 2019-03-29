خدعة على “تويتر” تغلق الكثير من الحسابات.. والشركة تحذر

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انتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع “تويتر” خدعة تدعو المستخدمين إلى تغيير تاريخ ميلادهم، من أجل الحصول على مزايا ومكافآت. غير أنّ هذا الأمر استدعى تدخلاً من الشركة التي حذرت من “الوقوع ضحية هذه الخدعة التي تدعو المستخدمين لتغيير تاريخ ميلادهم إلى العام 2007، وهو العام الذي تم خلاله إطلاق تويتر رسمياً”.وكانت تشير الخدعة إلى أنّه بإمكان المستخدمين الحصول على ألوان جديدة لحساباتهم على موقع التدوينات الصغيرة، أو حتى الحصول على مبالغ مالية بقيمة 20 دولار تقريباً”.

وأدّت هذه الخدعة إلى إقفال العديد من حسابات “تويتر”، في حين أنّ الموقع يشترط أن يكون عمر المستخدم أكثر من 13 عاماً ليتمكّن من فتح حساب، وتغيير تاريخ الميلاد إلى 2007 يعني إقفال الحساب تلقائياً من الشركة.