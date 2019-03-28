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كارثة بسبب شاحن مقلد.. وتحذير رسمي من السلطات

28
MARCH
2019
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أدى الاعتماد على شاحن "مقلد" لملء هاتف بالطاقة، إلى اندلاع حريق داخل منزل جنوبي بريطانيا، لكن لحسن الحظ لم يوقع الحادث أي ضحايا، حسبما ذكرت هيئة الإطفاء البريطانية.

وحسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن عددا من سيارات إطفاء الحريق تم إرسالها إلى المنزل الواقع في منطقة كلوسوورث، جنوبي إنجلترا، لاحتواء الحريق الذي وقع مؤخرا.

ورغم عدم وقوع ضحايا في الحريق، فإن المطبخ الذي كان فيه الهاتف تعرض لأضرار كبيرة، وتصاعد فيه الدخان بشكل أثار ذعر السكان، لا سيما أن الواقعة حدثت حوالى الساعة الثانية صباحا.


وحذرت هيئة الإطفاء من استخدام الشواحن المقلدة، التي لا تراعي معايير السلامة المعمول بها في بريطانيا، ونبهت إلى أنها تشكل خطرا محدقا بالبيوت.

أما أصحاب المتاجر، فنصحتهم هيئة الأطفاء بأن يشتروا الشواحن من شركات التوزيع الموثوق فيها.

وكشفت هيئة "إليكتريكال سيفتي"، وهي هيئة غير حكومية تسعى إلى التوعية بخطر الحوادث الكهربائية، (كشفت) أن 98 بالمئة من الشواحن المزيفة تعرض من يستخدمونها لخطر الصدمة الكهربائية أو الحريق.

وترى المنظمة أن بعض الناس يقتنون الشواحن الرخيصة بدلا من الأصلية التي يكون سعرها أعلى، لكنهم يعرضون أنفسهم للخطر مقابل ما يدخرونه.

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