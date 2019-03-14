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رسائل تغزو الآلاف.. احذروا خدعة "إعادة تشغيل فيسبوك"

14
MARCH
2019
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تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة آلاف الرسائل التي تدّعي تقديم حل لإعادة تشغيل الموقع الذي عانى من عطل كبير أقرت بها الشركة.

وأكدت فيسبوك، يوم الأربعاء، أن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة الانتشار مثل إنستغرام وواتساب وفيسبوك.

ولجأ المارد الأزرق إلى موقع تويتر حتى يخبر المستخدمين بأنه يعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن، وأكد أن المسألة ليست ناجمة عن هجوم لحجب الخدمة.في غضون ذلك، ذكر موقع "داون ديتيكتور" الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أجزاء من الولايات المتحدة واليابان وبعض أجزاء أوروبا تأثروا بالعطل. وطال العطل أيضا المستخدمين في الدول العربية.

وقالت شركة فيسبوك، التي تجني أغلبية دخلها من الإعلانات، لوكالة "بلومبرغ" إنها ما زالت تدرس الأثر الكامل لهذا العطل "بمافي ذلك احتمال رد الأموال للمعلنين".

وبمجرد حصول العطل تلقى عدد من مستخدمي فيسبوك وابلا من الرسائل التي تروج أخبارا كاذبة بشأن مستقبل الموقع وطريقة حل العطل التقني.

وفيما تقول إحدى الرسائل إن استخدام فيسبوك لن يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا عما قريب، روجت رسائل أخرى طريقة مزعومة لـ"إعادة تفعيل الحساب" عن طريق أحد الرموز الذي يجب إرساله إلى 20 مستخدم آخر.

وأبدى مستخدمون انزعاجهم من حجم الرسائل التي وصلت من أصدقائهم، وقالوا إن معارفهم أخذوا يحوّلون ما وصلهم عن طريق النسخ واللصق دون أن يتحققوا من صحة المضمون.

ووصل الأمر بالبعض إلى نشر فيديو مزيف لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ يتحدث فيه عن نيته حذف حسابه على فيسبوك.

وحذّر خبراء من الضغط على روابط غير معروفة لأجل حل مشكلة فيسبوك، وأكدوا على ضرورة تجاهل كل الرسائل الواردة لهم وعدم تمريرها إلى الآخرين، ونصحوا باتباع ما يعلنه فيسبوك بشأن العطل.

 

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