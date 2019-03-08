لا داعي لحمل هاتفك الجوال بعد اليوم

A + A -

وصفه البعض بأنه النموذج الأكثر إثارة للاهتمام في معرض المنتجات الإلكترونية IFA في برلين.. إنه نموذج ساعة ذكية من تصنيع شركة Nubia الصينية.

الأداة الجديدة، Nubia Alpha، تعتمد في عملها على نظام التشغيل أندرويد وتحاول تقديم خاصية لطالما كانت الهدف المنشود بالنسبة إلى كثير من رواد الخيال العلمي وشركات الأجهزة الإلكترونية حول العالم؛ وذلك بأن تكون ساعة ذات شاشة مرنة تعمل بتقنية OLED.

الساعة تضم أيضاً كاميرا خاصة بالصور الذاتية Selfies، وهي تقدم خدمات التحكم بالهاتف الذكي وتشغيل الموسيقى.. الشركة المصنعة أكدت أنها ستطرح هذه الساعة في الصين قبل نهاية العام الحالي، لكنها لم تتطرق إلى أي من المواصفات التقنية الأخرى لهذه الساعة.