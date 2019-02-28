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خدعة عبقرية تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل

28
FEBRUARY
2019
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يتميز تطبيق "واتس آب" بأنه مليء بالحيل المخفية، بما في ذلك خدعة عبقرية تسمح لك بقراءة النصوص بشكل سري دون تنبيه المرسل.

وعادة، عندما تقرأ رسالة على تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، تظهر علامات زرقاء تؤكد للمرسل أن المستلم قرأ رسالته. ولكن، يمكن لمستخدمي آيفون قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذه العلامات.
وكشف موقع "ذي صن" البريطاني عن طريقة ذكية لقراءة الرسائل بسرية تامة، لا تتطلب أي تغيير في الإعدادات.

وتأتي معظم نماذج آيفون الجديدة بميزة غير معروفة تسمى "اللمس ثلاثي الأبعاد" (3D Touch)، حيث تحتوي الشاشة على طبقة إضافية حساسة للمس، لذا يمكن إظهار خيارات جديدة من خلال الضغط بقوة على الشاشة.

وفي حال قمت بالنقر بقوة على إحدى دردشات واتس آب، يمكنك قراءة الرسائل مباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء. وتتيح هذه الخدعة قراءة حوالي 12 رسالة من آخر الرسائل الموجودة في الدردشة، بسرية تامة.

ولكن كن حذرا، إذا ضغطت بشدة على الشاشة، ستُنقل مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء لدى المرسل.

وللأسف، تعمل الميزة السرية على إصدارات محددة من آيفون، تدعم خاصية "اللمس ثلاثي الأبعاد"، وهي: آيفون 6s وآيفون 7 و7 بلس وآيفون 8 و8 بلس، وآيفون x وxs وxs ماكس.

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