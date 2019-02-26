"نوكيا" تطلق دفعة من الهواتف المنافسة

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استعرضت شركة "HMD Globa" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" في معرض "MWC-2019" بضع هواتف بمواصفات ممتازة وأسعار رخيصة.

"Nokia 1 Plus":

جاء الهاتف بشاشة بمقاس 5.45 بوصة ومعالج "MT6739"، وبطارية بسعة 2500 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie".

كما زودته "نوكيا" بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميغابيكسل، أما سعره فـ 99 دولارا فقط.

"Nokia 3.2":

أتت شاشة هذا الجهاز بمقاس 6.26 بوصة، وغطت كامل الواجهة الأمامية تقريبا ما عدا المساحة الصغيرة المخصصة للكاميرا. كما زودته "نوكيا" بزر جانبي مخصص للمساعد الصوتي، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie".

ويبلغ سعر نسخة هذا الجهاز بذاكرة داخلية 16 غيغابايت، 139 دولارا، أما النسخة المزودة بذاكرة 32 غيغابايت، فسعرها 169 دولارا.

"Nokia 4.2":

زودت "نوكيا" هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.71 بوصة، ومعالج "Snapdragon 439"، وذاكرة وصول عشوائي 2/3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16/32 غيغابايت، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة "NFC".

كما جاء الجهاز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 13+2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. أما سعر نسخته بذاكرة 2/16 غيغابايت فيبلغ 169 دولارا، وثمن النسخة بذاكرة 3/32 غيغابايت 199 دولارا.