living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نوكيا" تطلق دفعة من الهواتف المنافسة

26
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استعرضت شركة "HMD Globa" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" في معرض "MWC-2019" بضع هواتف بمواصفات ممتازة وأسعار رخيصة.

"Nokia 1 Plus":

جاء الهاتف بشاشة بمقاس 5.45 بوصة ومعالج "MT6739"، وبطارية بسعة 2500 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie".

كما زودته "نوكيا" بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميغابيكسل، أما سعره فـ 99 دولارا فقط.

"Nokia 3.2":

أتت شاشة هذا الجهاز بمقاس 6.26 بوصة، وغطت كامل الواجهة الأمامية تقريبا ما عدا المساحة الصغيرة المخصصة للكاميرا. كما زودته "نوكيا" بزر جانبي مخصص للمساعد الصوتي، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie".

ويبلغ سعر نسخة هذا الجهاز بذاكرة داخلية 16 غيغابايت، 139 دولارا، أما النسخة المزودة بذاكرة 32 غيغابايت، فسعرها 169 دولارا.

"Nokia 4.2":

زودت "نوكيا" هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.71 بوصة، ومعالج "Snapdragon 439"، وذاكرة وصول عشوائي 2/3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16/32 غيغابايت، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة "NFC".

كما جاء الجهاز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 13+2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. أما سعر نسخته بذاكرة 2/16 غيغابايت فيبلغ 169 دولارا، وثمن النسخة بذاكرة 3/32 غيغابايت 199 دولارا.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout