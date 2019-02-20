غالاكسي 10.. كل ما تريد معرفته عن "4 قنابل" جديدة من سامسونغ

A + A -

تستعد "سامسونغ"، الأربعاء" للكشف عن الجيل القادم من هاتفها المنتظر "غالاكسي إس 10"، الذي يتوقع أن يتضمن تحديثات مهمة من ناحية التصميم والقدرات التقنية المتطورة.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن 4 هواتف تنضوي تحت لواء عائلة "غالاكسي"، هي "غالاكسي إس 10 إي"، و"غالاكسي إس 10"، و"غالاكسي إس 10 بلس"، و"غالاكسي إس 10 إكس"، وفق ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

وسيكون الطراز "إي" أرخص هواتف العائلة، بينما سيكون "إس 10 بلس" شبيها بـ"إس 10" ولكنه سيدمج شاشة أكبر حجما، في حين سيمثل " إس 10 إكس" الهاتف الأكثر تطورا في السلسلة.

وسيبلغ قياس الشاشة لكل من "إي" و"إس 10" و"إس 10 بلس" و"إس 10 إكس"، 5.8 و6.1 و6.4 و6.7 إنشات على الترتيب.

وسيوفر الهاتف "إي" كاميرا ثنائية، واحدة للصور العادية، بينما تتخصص الثانية في التقاط الصور بنسبة تقريب عالية، وتعد مثالية لصور السيلفي.

وسيأتي "إس 10" بنظام ثلاثي العدسات، واحدة للقطات ذات الزوايا الواسعة، ويضيف "إس 10 بلس" إلى جانب النظام ثلاثي العدسات الموجود في "إس 10" كاميرا "سيلفي" ثنائية تلتقط الصور القريبة وتلك ذات الزوايا الواسعة، ويختلف النموذج " إس 10 إكس" عن باقي أفراد عائلة "غالاكسي" الجديدة بنظام الكاميرا رباعي العدسات.

ومن ناحية التخزين، سيأتي الهاتف "إي" بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائية 6 غيغابايت، بينما سيكون "إس 10 إكس" الأقوى أداء بسعة تخزين كبيرة تصل لتيرابايت مع ذاكرة وصول عشوائية 10 أو 12 غيغابايت.

وطبقا لتسريبات مواقع تقنية فإن "إس 10 إكس" هو الهاتف الوحيد بين المجموعة، الذي سيدعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس، وسيحتوي على بطارية بقوة 5 آلاف ميلي أمبير/ ساعة، بينما سيوفر "إس 10" ميزة التعرف على الوجوه بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وإلى جانب هذه الهواتف، ينتظر المستهلكون أن تعرض "سامسونغ" هاتفها القابل للطي، يشاع أنه سيسمى "غالاكسي إف" أو "فولد" أو "فليكس"، بعد أن كشفت الشركة في فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين بنوفمبر الماضي لقطات للنموذج الأولي للجهاز.