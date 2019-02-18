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حيلة لمواجهة مشاكل شحن الهاتف الذكي

18
FEBRUARY
2019
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يواجه المستخدم أحياناً مشاكل عند شحن هاتفه الذكي، مثل عدم ثبات كابل USB في المنفذ أو انقطاع الشحن بشكل متكرر.


ولمواجهة هذه المشاكل ينصح الخبراء بتنظيف منفذ USB، حيث تتراكم الأتربة والأوساخ مع الوقت في منفذ USB، والتي تنضغط أيضاً بفعل الضغط المستمر لقابس USB.


ويمكن التنظيف باستخدام بخاخ الهواء المضغوط أو بواسطة ملقاط دقيق، أو مشبك الأوراق، أو إبرة، لكن شرط أن يكون ذلك بحذر شديد لمنع إتلاف أحد الأجزاء بالداخل.


ويعد الإجراء مفيداً أيضاً مع منفذ قابس السماعة عند وجود تقطع مستمر في تشغيل الموسيقى.

 

 

 

 

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