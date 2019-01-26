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فيسبوك تعتزم دمج واتساب وإنستغرام وماسنجر

26
JANUARY
2019
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أكد تقرير نشرته نيويورك تايمز أن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ينوي دمج خدمات التراسل في تطبيقات ماسنجر وواتساب وإنستغرام أواخر هذا العام أو أوائل عام 2020.

وأضاف التقرير أن كل تطبيق، رغم دمج التراسل، سيبقى مستقلًّا بذاته، ولكن البنية التكنولوجية لخدمة التراسل سوف تُوحد بين المنصات الثلاث، وهو ما بدأت الشركة بالفعل في العمل عليه حاليًّا.

وكمثال على ما سيحدث بعد الدمج، فيمكن لمستخدم فيسبوك أن يرسل رسالة حصرية إلى مستخدم لديه حساب على واتساب فقط، ويعمل ضمان الخصوصية، على عدم اطلاع أي شخص على الرسالة غير مستقبلها فقط.

وهدف التوحيد على ما يبدو هو إبقاء المستخدمين داخل منظومة فيسبوك، والتي ستحتفل الشهر القادم بميلادها الـ15 ، وأيضا سيسمح لشبكة التواصل الأكبر بالتعامل بصورة افضل بالتنافس أمام عمالقة التكنولوجيا- مثل جوجل وآبل.

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