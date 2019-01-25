living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصية جديدة يطلقها تطبيق الواتساب.. تُسهل على المستخدمين التعرف على المرسل الأصلي لأي صورة أو مقطع فيديو

25
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتضمَّن تحديثٌ جديد على تطبيق تطبيق واتساب WhatsApp طريقاً مختصراً يسمح للمستخدمين بإدارة الوسائط الإعلامية الموجودة على التطبيق بشكلٍ أفضل.

وأوضحت صحيفة The Independent البريطانية، الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019، أن خاصية «Show in Chat» (أي العرض داخل المحادثة)، تسمح للمستخدمين بأنّ يعرفوا بشكل أسرع المرسل الأصلي لأي صور أو مقاطع فيديو.

وتتيح هذه الخاصية التي أعلن عنها تطبيق واتساب للمستخدمين أن يعرفوا بالضبط مجموعة المحادثة أو المحادثة التي أرسلت فيها صورة ما على جهازهم، وتوقيت إرسالها.

وهذه الخاصية، التي كشف عنها لأول مرة موقع WeBtaInfo مُتاحة بالفعل على نظام تشغيل iOS وستكون متاحة في المستقبل على نُسخ التطبيق التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد.

تطبيق واتساب يُعلن عن تحسينات أخرى
ومن بين التحديثات الأخرى المعلن عنه مؤخراً على تطبيق واتساب الخاص بالرسائل المشهور، الذي يستخدمه 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، مجموعة محسنة من الملصقات وخاصية أمان مدمجة تعمل ببصمة الإصبع.

وسيكون مستخدمو التطبيق قادرين على الوصول إلى هذه الخاصية الجديدة من خلال فتح قائمة الخيارات الموجودة داخل الصورة والضغط على «Show in Chat» وذكر الموقع: «عند الضغط على اختيار Show in Chat، يفتح تطبيق واتساب المحادثة التي أرسلت فيها الصورة في المكان الذي تظهر فيه».

وفي هذه القائمة أيضاً يمكنك أن تجد اختيار «Set As» لتخصيص الصورة واستخدامها لغرض معين، و «Rotate» لتدوير الصورة. في السابق كانت جميع الخيارات المتاحة والمندرجة تحت اختيار Set as تظهر في القائمة الأولى، أما الآن فأصبح اختيار Rotate اختياراً جديداً؛ لأن النسخة القديمة كانت تحتوي على خيارَي Rotate Left (التدوير إلى اليسار) وRotate Right (التدوير إلى اليمين).

وقال متحدثٌ رسمي باسم شركة تطبيق واتساب لصحيفة The Independent البريطانية إنَّ الشركة لا تعلق على الاختبارات التجريبية.

المصدر : عربي بوست

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout