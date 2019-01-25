خاصية جديدة يطلقها تطبيق الواتساب.. تُسهل على المستخدمين التعرف على المرسل الأصلي لأي صورة أو مقطع فيديو

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يتضمَّن تحديثٌ جديد على تطبيق تطبيق واتساب WhatsApp طريقاً مختصراً يسمح للمستخدمين بإدارة الوسائط الإعلامية الموجودة على التطبيق بشكلٍ أفضل.

وأوضحت صحيفة The Independent البريطانية، الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019، أن خاصية «Show in Chat» (أي العرض داخل المحادثة)، تسمح للمستخدمين بأنّ يعرفوا بشكل أسرع المرسل الأصلي لأي صور أو مقاطع فيديو.

وتتيح هذه الخاصية التي أعلن عنها تطبيق واتساب للمستخدمين أن يعرفوا بالضبط مجموعة المحادثة أو المحادثة التي أرسلت فيها صورة ما على جهازهم، وتوقيت إرسالها.

وهذه الخاصية، التي كشف عنها لأول مرة موقع WeBtaInfo مُتاحة بالفعل على نظام تشغيل iOS وستكون متاحة في المستقبل على نُسخ التطبيق التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد.

تطبيق واتساب يُعلن عن تحسينات أخرى

ومن بين التحديثات الأخرى المعلن عنه مؤخراً على تطبيق واتساب الخاص بالرسائل المشهور، الذي يستخدمه 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، مجموعة محسنة من الملصقات وخاصية أمان مدمجة تعمل ببصمة الإصبع.

وسيكون مستخدمو التطبيق قادرين على الوصول إلى هذه الخاصية الجديدة من خلال فتح قائمة الخيارات الموجودة داخل الصورة والضغط على «Show in Chat» وذكر الموقع: «عند الضغط على اختيار Show in Chat، يفتح تطبيق واتساب المحادثة التي أرسلت فيها الصورة في المكان الذي تظهر فيه».

وفي هذه القائمة أيضاً يمكنك أن تجد اختيار «Set As» لتخصيص الصورة واستخدامها لغرض معين، و «Rotate» لتدوير الصورة. في السابق كانت جميع الخيارات المتاحة والمندرجة تحت اختيار Set as تظهر في القائمة الأولى، أما الآن فأصبح اختيار Rotate اختياراً جديداً؛ لأن النسخة القديمة كانت تحتوي على خيارَي Rotate Left (التدوير إلى اليسار) وRotate Right (التدوير إلى اليمين).

وقال متحدثٌ رسمي باسم شركة تطبيق واتساب لصحيفة The Independent البريطانية إنَّ الشركة لا تعلق على الاختبارات التجريبية.

المصدر : عربي بوست