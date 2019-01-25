زوكربيرغ: "فايسبوك" لا يبيع بياناتكم

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دافع رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عن سياسة الشركة في مواجهة الاتهامات المتعلقة ببيعها بيانات المستخدمين.

وقال زوكربيرغ في مقال رأي نشر في صحيفة وول ستريت جورنال مساء الخميس، إن فيسبوك يقدم خدماته للمستخدمين مجانا، لكننا نعمل بشكل منفصل مع المعلنين لنعرض أمام كل مستخدم ما يهمه من الإعلانات".

وتابع زوكربيرغ قوله "إن ذلك يعني أن يتفرض الناس أننا نقوم بأشياء نحن لا نقوم بها. فعلى سبيل المثال، نحن لا نبيع بيانات الناس، على الضد من التقارير التي تؤكد عادة أننا نفعل ذلك".

وشدد على أن "بيع بيانات المستخدمين عمل يضر بمصالح الشركة، لأنه سيقلص القيمة الفريدة التي نقدمها للمعلنين".

وقال زوكربيرغ "إننا نركز على مساعدة الناس على المشاركة والتواصل"، مضيفا أن الغاية من إنشاء فيسبوك هي تمكين الناس من التواصل مع العائلة والأصدقاء والمجتمع".