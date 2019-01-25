living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من بينها غوغل وفيسبوك... شركات تنفق الملايين لكسب تأييد الحكومة الأميركية

25
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنفقت شركات تكنولوجية كبرى أموالا طائلة على جماعات الضغط السياسي بهدف تغيير التأثير في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب تقرير صادر عن "رويترز" فإن عام 2018 شهد إنفاق مزيد من الأموال من أجل الحصول على تأييد الحكومة أكثر من أي عام مضى.

حيث دفعت أكبر الشركات في مجال التكنولوجيامجتمعة أكثر من 64 مليون دولار في محاولة لتغيير التأثير في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويأتي هذا الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات العملاقة تدقيقًا كبيرًا.

وبحسب المعلومات، فقد أنفقت شركة غوغل ما يصل إلى 21.2 مليون دولار من أجل تكسب التأييد السياسي في عام 2018، منها 4.9 مليون دولار تم إنفاقها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.

وفي الوقت نفسه، فقد زادت شركة "فيسبوك" من جهودها المتعلقة بالضغط السياسي عبر إنفاقها 12.62 مليون دولار في عام 2018، مع إنفاقها 2.83 مليون دولار في الربع الرابع.

ولم تكن فيسبوك وغوغل الشركات الوحيدة، إذ أنفقت شركة أمازون ما يصل إلى 14 مليون دولار، متخطية بذلك مبلغ 12.8 مليون دولار التي دفعتها في عام 2017.

ودفعت "تويتر" أكثر من مليون دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ضاعفت مبلغ 550 ألف دولار الذي أنفقته في عام 2017.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout