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عطل أصاب "واتساب".. وموجة الغضب تجتاح تويتر

22
JANUARY
2019
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تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين من تبادل رسائلهم، مما دفعهم إلى التوجه إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم.

واجتاح وسم حمل اسم تطبيق واتساب باللغة الإنجليزية (Whatsapp)، إذ انهالت التعليقات الغاضبة والساخرة من العطل.

وأظهرت بيانات تويتر أن هناك أكثر من 339 ألف تغريدة تعاملت مع العطل الذي طال "واتساب"، الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص حول العالم.

وكتب أحد المغردين: "في اللحظة التي لا يتوفر فيها الإنترنت أو واتساب، فإنك تشعر بالعجز".

وقال آخر بسخرية: "أردت فتح تويتر للتأكد من أن واتساب معطل، وبالفعل هو كذلك. يبدو أنني سأضطر للاتصال بعائلتي! (للتحدث معها)".

وأكد الموقع التقني Down Detector الذي يتابع الأعطال التقنية، وقوع العطل في واتساب، مشيرا إلى أن الأمر أثر على مستخدمين في أوروبا وأميركا الجنوبية بشكل أساسي، فضلا عن مناطق أخرى في العالم، وإن كان بصورة أقل.

ولم تتأثر المنطقة العربية بالعطل الذي أصاب التطبيق تقريبا، وفق ما أظهرت خريطة الموقع التقني.

وأضاف أنه تلقى نحو 200 تقرير من مستخدمين عجزوا عن توجيه رسائل عبر التطبيق.

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