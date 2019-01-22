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تحديثان و5 ميزات… ما يطلقه “واتسآب” يغير عالم الدردشة

22
JANUARY
2019
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أطلق تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” تحديثين تضمنا 3 ميزات حصرية يبدو أنها ستغير من عالم الدردشة بصورة كبيرة جدا.
وكشف موقع “إم إس باور يوزر” التقني المتخصص أن “واتسآب” طرحت تحديثا خاصا لنظام تشغيل “آي أو إس” العامل على هواتف “آيفون”، والذي سيتضمن مجموعة من الميزات الحصرية.


وجاءت تلك الميزات الجديدة على تحديث “واتسآب” الذي يحمل الإصدار رقم 2.19.11.
وجاءت الميزة الأولى: بإضافة خيار “الرد الخاص” على الدردشة الجماعية على واتسآب.


ولتفعيل تلك الميزة، يمكن للمستخدم على النقر الطويل الرسالة التي يرغب في الرد الخاص عليها في الدردشة الجماعية على واتسآب، ثم يضغط على خيار المزيد، ومنه يضغط على خيار “الرد على الخاص”.


أما الميزة الثانية: تتيح إمكانية استخدام “اللمس الثلاثي الأبعاد” لمعاينة حالة جهة الاتصال عبر واتسآب.
والميزة الثالثة: تمكن المستخدم من إضافة ملصقات عند تعديل صورة أو مقطع فيديو عن طريق النقر على رمز المبتسم في علامة تبويب “الحالة” على واتسآب.


التحديث الثاني
أما صحيفة “الإندبندنت” البريطانية فنشرت تقريرا آخر، حول طرح “واتسآب” تحديثا آخرا على نظام تشغيل “أندرويد”، والذي يطرح ميزة جديدة تماما على تطبيق التراسل الفوري.
وستضمن الميزة الجديدة، وفقا للصحيفة البريطانية، إمكانية تحسين الأمان الخاص بمستخدمي “واتسآب”، عن طريق إمكانية استخدام بصمات الأصابع أو الأوجه من أجل حماية رسائلهم الخاصة من المتطفلين والهاكرز.
وأوضحت أن التحديث الجديد سيأتي في إصدار واتسآب V2.19.3، عبر نظام تشغيل “أندرويد”.


وسيكون لزاما على المستخدم أن يفتح إعدادات “واتسآب”، من ثم يذهب إلى خيار “الخصوصية”، ثم ينتقل إلى أسفل حتى يصل إلى قسم “التحقق من صحة المعلومات”، سيجد متوفرا خيار “بصمات الأصابع”.


ولفتت “الإندبندنت” الانتباه إلى أن واتسآب تعمل أيضا على تحويل عملة مشفرة إلى نظام الدردشة الخاص بها.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدث باسم “فيسبوك” قوله في تصريح حصري أن الشركة الأمريكية ستكشف عن تلك التقنية الجديدة في أقرب وقت ممكن.

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