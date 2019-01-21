انتشار "جنوني" لمكالمات الاحتيال.. فكيف يمكنك تفادي الظاهرة؟

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شهد عام 2018 انتشارا جنونيا للمكالمات المزعجة، التي يسعى المتصلون من خلالها إلى خداع المستقبلين والاحتيال عليهم وسرقتهم.

فقد أعلنت خدمة "ترو كولر" الهاتفية عن ارتفاع هائل في معدلات المكالمات الهاتفية المزعجة، المعروفة باسم "Spam Calls" في جميع أنحاء العالم، بنسبة وصلت إلى 300% خلال 2018، وفقا لما أورده موقع “ذا فيرج”.

وخلال العام الماضي، احتلت البرازيل الصدارة كأكثر الدول الذي تعرض فيها مستخدمون لمكالمات "سبام"، بمعدل أكثر من 37 مكالمة شهريا لكل مستخدم لخدمة "ترو كولر"، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية، علما أنها كانت في المركز الأول خلال 2017.

ولتفادي هذه الظاهرة المزعجة، ينصح خبراء التقنية بالعديد من الخطوات، منها حظر الأرقام المزعجة يدويا، وعدم الرد على مكالمات من أرقام غريبة أو غير مألوفة.

كما يمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" تحديد جهات الاتصال التي يمكنها الاتصال بك.

وينصح خبراء التقنية بامتلاك هواتف ذكية تدعم تقنية تحديد جهات الاتصال، والاشتراك في خدمة تحديد هوية المتصل التي تتيحها بعض شركات الاتصالات، إضافة إلى استخدام بعض التطبيقات مثل "Nomorobo"،"Hiya" و"RoboKiller".