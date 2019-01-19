بالفيديو - "موتورولا" تحيي هاتفها الأسطوري

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أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن هاتف "Razr" الشهير من "موتورولا" سيعود للأسواق بحلة جديدة.

ومن المفترض أن تطرح "Lenovo" المالكة لحقوق بيع "موتورولا" هاتف "Razr 2019" لصالح شركة "Verizon" للاتصالات، وأن تنتج 200 ألف نسخة منه للولايات المتحدة، قد يصل ثمن الواحدة منها إلى 1500 دولار.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل قابل للطي كما في نسخ "Razr" القديمة، وشاشة "OLED" مرنة عالية الدقة تمتد على طول واجهته الداخلية، حتى أن لوحة المفاتيح التقليدية ستكون عبارة عن شاشة تظهر عليها الأرقام وأحرف ورموز الكتابة.

كما من المفترض أن يزود هذا الجهاز بمعالج ثماني النوى عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (16+12) ميغابيكسل.