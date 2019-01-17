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"واتساب" تتيح ميزة القفل ببصمة الإصبع

17
JANUARY
2019
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ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفله وفتحه عبر بصمة الإصبع، وذلك في محاولة لتوفير حماية إضافية لحساباتهم.

وقال موقع "WABetaInfo" التقني، إن "واتساب" يختبر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية، وإن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يتم الإعلان رسميا عن إضافة الميزة في التحديث الجديد للتطبيق.

وبعد عطلة عيد الميلاد الطويلة، أرسل تطبيق التواصل الفوري تحديثا جديدا على تطبيقه إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر "غوغل بلاي"، في إطار خطوات لاختبار الميزة الجديدة.
ويحتوي التحديث الجديد على ميزة "التصديق" أو authentication"، التي ستكون متوفرة في البداية في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، على أن يتم إضافتها لاحقا إلى الهواتف التي تعمل بنظام "IOS".

ونشر الموقع التقني صورة تظهر من التطبيق في النسخة التجريبية، وقد أقفلت واجهة التطبيق وحجبت رسائله، وفي الأسفل زر كتب عليه موافقة "تصديق" من أجل فتح التطبيق.

ويمكن عبر البصمة قفل الدردشات وجهات الاتصال المحفوظة في التطبيق، علاوة على قفل التطبيق نهائيا.

وفي خطوة تهدف للتسهيل على المستخدمين، أضاف واتساب ميزة الاستعانة برقم تعريف شخصي يمكن اللجوء إليه، في حالة كانت هناك كسور في ماسح بصمة الإصبع.

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