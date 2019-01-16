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خلل في "واتس آب" يفضح رسائلك الخاصة أمام الغرباء

16
JANUARY
2019
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ادعت مستخدمة "واتس آب" أنها تمكنت من رؤية رسائل مستخدم آخر في تطبيقها، ما يوحي بوجود خلل يمكّن الغرباء من فضح النصوص الخاصة للمستخدمين.
 
واكتُشف هذا الخلل المزعوم من قبل، آبي فولر، وهي موظفة تعمل في قسم خدمات "ويب أمازون". وقالت فولر في منشور على تويتر: "سجلت الدخول إلى واتس آب من رقم هاتف جديد، وكانت سجلات رسائل مالك الرقم القديم موجودة؟ هذا الأمر لا يبدو جيدا".
 
 
واستطردت قائلة: "والآن أتساءل عن عدد المرات الأخرى التي حدث فيها هذا الخلل؟ كما هو الحال مع أي مستخدم لديه رقم هاتفي القديم، وأصبح سجل رسائل واتس آب بين يديه".
 
وسارع مستخدمو موقع تويتر إلى طرح الأسئلة، لمعرفة ما إذا كانت فولر قد فعلت أمرا خاطئا. وأجابت فولر: "لقد كان جهازا جديدا، ولم تكن بطاقة SIM مستعملة. نعم أنا متأكدة من أن الرسائل ليست لي، أو تعود لمجموعات تمت إضافتي إليها".
 
وفي الوقت الحالي، تبدو هذه الحادثة فردية، دون وجود أي شكوى مماثلة صادرة عن مستخدم آخر.
 
ولكن القلق موجود رغم ذلك، خوفا من أن يتمكن مستخدمو الأرقام القديمة من الوصول إلى سجل رسائلك.
 
وتجدر الإشارة إلى أن موقع "ذي صن" البريطاني طلب من واتس آب التعليق على الحادثة، في انتظار الحصول على رد مقنع.
روسيا اليوم
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