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"آبل" تطرح "آيفون" بثلاث كاميرات هذا العام

14
JANUARY
2019
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كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة آبل ستقدم جهاز آيفون بثلاث كاميرات هذا العام، مزودا بشاشات "LCD" ومنخفض السعر.

ومثل معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية، تشهد آبل تراجعا في سوق الهواتف الذكية نظرا لأن المستهلكين يطورون أجهزتهم بشكل أقل.

ولدى شركة آبل الآن العديد من نماذج الهواتف الذكية المزودة بكاميرات مزدوجة، ولكن، هناك جهات تصنيع أخرى، بما في ذلك "هواوي" و"إل جي"، تمتلك بالفعل أجهزة بالمعايير نفسها، حتى أن سامسونغ أصدرت جهازا بمعايير متوسطة، وهو "غالاكسي إي 7" مع كاميرا خلفية ثلاثية.

ومن شأن إضافة آبل لكاميرا ثالثة إلى أجهزتها المتوسطة أن تتيح تقديم المزيد من الميزات للتصوير الفوتوغرافي.

وبحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شركة آبل قد بدأت بالفعل العمل على هواتف آيفون الجديدة التي ينتظر أن تقدم 3 نماذج منها في شهر سبتمبر، كما هو معتاد من الشركة في كل عام.

وجاء في التقرير أن هاتفين من أصل ثلاثة سيزودان بشاشة "OLED"، فيما سيكون النموذج الثالث مزودا بشاشة "LCD".

روسيا اليوم
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