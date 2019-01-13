ميزة جديدة من إنستغرام.. تعرف عليها

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بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير إنستغرام إطلاق ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بنشر ذات الصورة أو الفيديو في عدة حسابات في مرة واحدة، وذلك في مسعى منها لتسهيل عمليات النشر للمستخدمين الذين يملكون أكثر من حساب.

وأكد متحدث باسم إنستغرام، المملوكة لشركة فيسبوك، إطلاق الميزة الجديدة التي بدأت تظهر لدى مستخدمي الخدمة دون الإعلان عن إطلاقها رسمياً، لكنه ذكر أن الميزة متاحة حالياً لمستخدمي تطبيق إنستغرام على نظام آي أو إس فقط.

وقال المتحدث باسم الشركة لموقع "تك كرنتش" TechCrunch المتخصص في أخبار التقنية: "نحن بصدد طرح هذه الميزة لتوفير تجربة أفضل للأشخاص الذين غالباً ما ينشرون في حسابات متعددة".

ويُعتقد أن هذه الميزة تستهدف المؤسسات التجارية، والمشاهير، وحتى المستخدمين العاديين الذين غالباً ما ينشرون صورهم وفيديوهاتهم أكثر من مرة عبر عدة حسابات.

يُشار إلى أن إنستغرام ركزت منذ بداية إطلاقها قبل نحو 8 سنوات على تشجيع المستخدمين على التعبير عن أنفسهم عن طريق الصور والفيديوهات، لذا لم توفر بنفسها، بخلاف شركتها الأم فيسبوك، إمكانية إعادة نشر منشورات الآخرين.

وتعمل الميزة الجديدة عن طريق اتباع الطريقة الحالية للنشر، لكن قبل النقر على زر النشر، وفي صفحة إضافة الوسوم والنصوص، يظهر زر جديد بأسماء الحسابات التي يملكها المستخدم، وبتحديد الحسابات التي يريد، فإن ذات الصورة سوف تنُشر عليها جميعاً.

يُشار إلى أن إنستغرام، التي تملك أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، بدأت حديثاً اختبار طرق تسمح للمستخدمين نشر الصور من خدمات التخزين السحابي الأخرى، بما في ذلك خدمة "صور غوغل" على نظام أندرويد.

كذلك يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق إنستغرام على نظام آي أو إس من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله لنظام أندرويد من متجر بلاي.