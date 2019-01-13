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ارسم حدودك وحدود الآخرين

13
JANUARY
2019
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لندن: في عام 2018، شهدت الحياة الرقمية عمليات سطو على معلومات شخصية، وهجمات إلكترونية وإعلانات مشخصنة ذات أهداف محددة بدقة. مع تغيّر التكنولوجيا تتغير نصائح خبراء الأمن الالكتروني لحماية معلوماتنا وأجهزتنا بأفضل السبل المتاحة. وفي مطلع عام 2019، نشر موقع كونفرزيشن قائمة قصيرة تتضمن اقتراحات لتأمين حياتنا الرقمية وحمايتها من التضليل الاعلامي.

أدناه ست خطوات لتحقيق ذلك:

1. رسم الحدود والالتزام بها
حدد بنفسك ومسبقًا المعلومات التي توافق على تشاركها مع تطبيقات وخدمات على الانترنت، والتزم هذه الحدود. يُنصح برسم حدود للنقاشات التي تريد المشاركة فيها على الانترنت.

2. تفجير الفقاعة الانعزالية
يعرِّض الأشخاص الذين يستقون أخبارهم من مواقع التواصل الاجتماعي أولًا أو حصرًا، أنفسهم لنزوات ألغوريثمات هي التي تقرر ما تقدمه لكل مستخدم. ويميل مثل هؤلاء الأشخاص إلى رؤية مواد لا يأخذونها إلا من مصادر تروق لهم ويتفقون معها. هذه العزلة عن أصحاب الآراء المغايرة والأدلة التي يمكن أن تطعن في منظورات معينة تسهم في التحزب والاختلاف في المجتمع الحديث. لذا يُنصح بالانفتاح على منصات تقدم أخبارًا وموادَّ من وجهات نظر مختلفة.

3. حسن إدارة كلمات المرور
أكبر خطر يهدد أمن كلمة المرور اليوم هو أن كثيرين يعيدون استخدام كلمات المرور نفسها في كل حساباتهم أو في العديد منها. يعكف باحثون على تصميم إشعارات تنبه المستخدمين حين تتسرب كلمات المرور ، لكن الأكثر أمانًا هو استخدام كلمات مرور مختلفة للحسابات المهمة.

4. تشغيل منظومة التحقق متعددة العوامل
استخدم خطوة إضافية لفتح البريد الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي للدخول على حساباتك المالية، فذلك يوفر حماية اضافية. والمعروف عن منظومات التحقق متعددة العوامل انها ترسل مفتاحًا من ستة أرقام لطباعتها كجزء من عملية الدخول على البريد الالكتروني أو حساباتك الخاصة الأخرى. والأكثر أمانًا حتى من هذه الطريقة استخدام تطبيق خاص لتصميم مفاتيح دخول يمكن استخدامها من الهاتف.

5. حذف التطبيقات التي لا تُستخدم
تتعقب تطبيقات الهاتف الذكي موقع الشخص وتتشارك هذه المعلومات مع شركات الإعلان والتسويق. يكفي أن يكون في جيبك هاتف لإعطاء شركات التعقب مفاتيح عن وجهتك وفترة بقائك هناك، في حين أن البيانات التقنية عن جهاز الهاتف يمكن أن تعطي مفاتيح عن هويتك. لذا يُنصح بحذف التطبيقات التي انتفت الحاجة اليها من هاتفك. ويمكن إعادتها إذا نشأت الحاجة اليها مجددًا.

6. تحديث التطبيقات غير المستخدمة
شركات البرمجيات لا تعرف دائمًا كل مواطن الضعف في برامجها. وحين تصدر تحديثات للمستخدمين، فإنها لا تعرف دائمًا إن كانت تعالج مشكلة كبيرة أو خللًا بسيطًا. لذا ينصح الخبراء بتحديث برمجياتك على الكومبيوتر والأجهزة المحمولة الأخرى بإستمرار.

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