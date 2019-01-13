living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاتف سامسونغ القابل للطي.. أخيرا تحدد الزمان والمكان

13
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



أفادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية وعملاق صناعة الهواتف الذكية بأنها بصدد الكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي، وكذلك خط هاتفها الذكي الجديد في الذكرى العاشرة لطرحها هواتفها الذكية.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن هاتفها القابل للطي المكتمل الذي يحتوي كل الوظائف في العشرين من فبراير المقبل، وذلك في حدثين في كل من سان فرانسيسكو ولندن، بحسب مصادر مقربة من هذا الشأن.

وتستعد أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية للكشف عن تطوير فني جوهري في هاتف "غالاكسي أس 10"، وذلك في الذكرى العاشرة لإطلاق سلسلة هواتف "غالاكسي"، حيث ستزيد من قياس الشاشة وتضيف مزيدا من الكاميرات.

ومن حيث المبدأ، ستطرح سامسونغ 3 طرز من غالاكسي أس 10، على تتوافر في الأسواق في مارس المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كذلك ستطرح نسخة رابعة من هاتف سريع يعمل بشبكة الجيل الخامس، لكنه سيطرح في وقت لاحق من فصل الربيع المقبل.

وأشارت سامسونغ لشركائها بأن الهاتف القابل للطي سيتوافر في الأسواق، على الأرجح، في أبريل المقبل، لكن لن يتم حتى الأن اتخاذ قرار نهائي حيال هذا الأمر.

كذلك لم تعتمد الشركة حتى الآن اسما للجهاز القابل للطي، مع وجود 3 خيارات للاسم مثل "المطوي" (فولد) و"غالاكسي المطوي" (غالاكسي فولد) و"غالاكسي إف"، بحسب مصادر مطلعة من داخل الشركة.

غير أن المتحدث باسم الشركة احجم عن التعليق على هذه المعلومات، كما أشارت "وول ستريت جورنال"

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout