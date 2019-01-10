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"واتس آب" تطلق تحديثا قد يكون "مثاليا" للمجرمين!

10
JANUARY
2019
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تعمل "واتس آب" على تطوير تحديث أمني جديد يتطلب من المستخدمين تأكيد هويتهم من خلال بصمة الإصبع لفتح التطبيق.

وبدأ تطبيق المراسلة الشهير، المملوك من قبل فيسبوك، بالعمل على الآلية الجديدة في هواتف أندرويد.

وسيجعل التحديث الأخير من الصعب على أجهزة الشرطة والمخابرات وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، قراءة الرسائل المرسلة من قبل المجرمين والإرهابيين.

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واتس آب تعزز تطبيقها بميزة جديدة تتعلق بالفيديوهات"واتس آب" تعزز تطبيقها بميزة جديدة تتعلق بالفيديوهات
وأوضح موقع، "WABetaInfo"، الذي يتابع تطورات "واتس آب"، أن التحديث ما يزال في مرحلة "alpha stage" من التطوير، أول مرحلتي الاختبار، ولكن سيتم إطلاقه في الإصدارات المستقبلية.

ويتيح التحديث الجديد فتح التطبيق باستخدام بصمات الأصابع عند تحميل "واتس آب"، ولكنه لن يحمي المحادثات الفردية.

وقال "WABetaInfo": "سيتم حماية التطبيق بشكل كامل، لذا سيحتاج المستخدم إلى توثيق هويته من أجل استخدام واتس آب".

وفي يوليو الماضي، اعترفت شركة "واتس آب" أنه يمكن إساءة استخدام برنامج التشفير الخاص بها، من قبل المجرمين والإرهابيين.

روسيا اليوم
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