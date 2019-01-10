تعرف على فئة الأخبار المزيفة الأكثر تداولا في "فيسبوك"

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كان الإنترنت حتى عهد قريب حكرا على الشباب ولكن الحقيقة هي أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تلقى إٌقبالا كبيرا من كبار السن فهي تقدم فرصا جديدة للكثيرين من كبار السن وخصوصا الذين يعيشون بمفردهم وبعيدا عن عائلاتهم للبقاء على اتصال فيما بينهم وتبادل الصور وتكوين أصدقاء جدد وإعادة الاتصال مع الأصدقاء القدامى.

أشار باحثون من مركز الإعلام الرقمي "Science Advances " في دراسة حديثة تفيد بأن الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يشاركون الأخبار المزيفة على موقع "فيسبوك" بنسبة تزيد سبعة أضعاف مقارنة بالفئة العمرية الأصغر (18-29).

وعزى المختصون الأسباب إلى افتقار خبرة كبار السن في استخدام الإنترنت مقارنة بالفئات العمرية الأصغر سناً أو بسبب التدهور المعرفي نتيجة التقدم بالسن والذي يجعلهم عرضة لتصديق الأخبار المزيفة.

وأكد المركز لجهود الشركات التقنية الكبرى في مجال محاربة الشائعات أو الأخبار المزيفة في العالم.

وقد تجد العديد من كبار السن أصبحوا ينافسون الشباب في تمضية وقت طويل أمام الكمبيوتر وانخراطهم في أنشطة عدة عبر الإنترنت.