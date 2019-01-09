الحل السحري لحجب صورتك عن بعض الأشخاص على "واتسآب"

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شهد مستخدمو تطبيق التراسل الشهير "واتسآب" خلال الأشهر الماضية العديد الميزات المستحدثة، ومنها خطوتين للتحقق من الحساب، وإخفاء الحالة الخاصة.

ولكن هناك ميزة مازال "واتسآب" لم يوفرها لمستخدميه بصورة مباشرة، وهي إمكانية إخفاء صورة البروفايل الخاصة بالمستخدم عن بعض جهات الاتصال.

وكشف موقع "جادجيتس ناو" التكنولوجي، عن حل سحري لتفعيل هذه الميزة بصورة غير رسمية، وهي باتباع خطوتين بسيطتين هما:

الذهاب أولا إلى التطبيق الخاص بـ جهات الاتصال" على الهاتف، ثم البحث عن جهة الاتصال المراد إخفاء الصورة عنه، ثم القيام بحذفه من الهاتف.

بعد ذلك فتح تطبيق "واتسآب"، ثم الذهاب إلى الإعدادت، والخصوصية، والضغط على خيار "صورة الملف الشخصي" أو "Profile Picture"، وعند النقر عليها تحديد "جهة الاتصال الخاصة بي" أو "My Contacts".

ويجب اتباع نفس الخطوات السابقة، في حال الرغبة في إخفاء "صورة البروفايل" عن المزيد من جهات الاتصال.