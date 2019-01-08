مع مطلع 2019... "واتسآب" يوفر 3 مزايا "غير مسبوقة"

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أحضر تطبيق المراسلة الشهير "واتسآب"، 3 مزايا غير مسبوقة لمستخدميه، مع بداية عام 2019، والمتوافرة حاليا على هواتف "آيفون".

ويحمل التحديث الذي يحمل رقم "2.19.10"، عدة خصائص جديدة وغير مسبوقة، بحسب موقع "بيزنس توداي" الأمريكي.

وأول الميزات، هي خاصية "الرد الخاص"، التي يمكن استخدامها في حال رغب المستخدم بالرد بشكل خاص على شخص معين يتواجد داخل مجموعة ما، دون أن يقرأ الآخرون مضمون رسالته.

ويكفي أن ينقر المستخدم على اسم الشخص داخل المجموعة، ليظهر له خيار "Reply Privately".

أما الخاصية الثانية، فهي تتيح إمكانية إضافة ملصقات على الصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا سابقا.

كذلك يحمل التحديث ميزة "3D Touch"، التي تهدف إلى مشاهدة تحديث الحالة الخاص بأصدقائك دون أن يراك أحد، من خلال "اللمس الثلاثي".

وأشار موقع "بيزنس توداي" إلى أن الميزات الثلاثة الجديدة، ستتوافر على هواتف "أندرويد" قريبا.