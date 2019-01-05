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"هواوي" تعاقب موظفين غردا من هاتف "أيفون"

5
JANUARY
2019
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عاقبت شركة "هواوي" الصينية للإلكترونيات اثنين من موظفيها بسبب نشرهما على موقع "تويتر" تغريدات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد بواسطة هاتف "أيفون"، وعبر الحساب الرسمي لشركتهما.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الاقتصادية اليوم الجمعة، إن الحادث محرج بالنسبة للشركة الصينية العملاقة التي جاءت العام الماضي في المركز الثاني بعد "آبل" في مجال تصنيع الهواتف الذكية.

وأشارت إلى موعد الحادث الذي وقع في وقت تتصاعد فيه التوترات على خلفية قضية المديرة المالية بشركة هواوي مينج وانتشو، وتنافس "هواوي" و"آبل" على صدارة السوق التي تخيّم عليها جميع أشكال المنافسة.

وذكرت "بلومبرغ" أنها اطلعت على مذكرة داخلية لشركة "هواوي"، تفيد بأن العقوبة بحق الموظفين تضمنت خصما من الراتب بقيمة 5 آلاف يوان (730 دولار)، وخفض تصنيفهما الوظيفي لدرجة واحدة.

ونصت المذكرة على ضرورة "إحكام السيطرة على عملية إدارة الموردين والشركاء"، مشيرة إلى أن الحادث كشف عن "أخطاء في عمليات الإدارة" داخل الشركة.

وامتنعت شركة "هواوي"عن التعليق، ورفضت إصدار أي تصريح أو الإدلاء بأي تفاصيل توضح بها موقفها تجاه ما حدث.

Bloomberg
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