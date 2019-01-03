"واتساب" يتوقف عن العمل على هذه الهواتف!

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ذكرت شركة "واتساب"، أن التطبيق لن يكون في إمكانه العمل مع بعض أنظمة التشغيل القديمة.

ووفقا للشركة، لن يتسنى استخدام التطبيق مع بداية عام 2019 لأصحاب الهواتف العاملة بمنصة Nokia Series 40، التي كانت من أكثر منصات الهواتف المحمولة استخداما في العالم، حيث تم ثبيتها في أكثر من 1.5 مليار من الأجهزة عام 2012.

وأوضحت أنه لن يكون ممكنا بعد الآن إنشاء حسابات جديدة في أنظمة التشغيل القديمة المذكورة، كما أن بعض الميزات فيها قد تتوقف عن العمل في أي وقت.

ولن يعمل التطبيق على الهواتف المثبت عليها نظام "أندرويد إصدار 2.3.7" وما هو أقدم، بحلول 1 فبراير/شباط 2020.

وفيما يخص هواتف "أيفون"، لن يدعم التطبيق الهواتف التي تعمل على نظام "ios 7" وما هو أقدم بحلول، الأول من فبراير 2020.