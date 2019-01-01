living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تعرف كم تبقى في البطارية بدون أي أدوات ؟

1
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يخلو منزل في العالم من البطاريات الجافة، التي تستخدم في أجهزة تحكم التلفزيون وألعاب الأطفال أو المصابيح أو أجهزة الحلاقة أو أي نوع آخر من الأجهزة الكهربائية التي تتطلب طاقة كهربائية منخفضة.

وفي كثير من الأحيان، تتوقف بعض تلك الأجهزة عن العمل، دون أن نعرف أن خللا ما قد أصابها، أم أن طاقة البطارية قد نفدت.

وبما أن التحقق من طاقة البطارية بدون وجود أجهزة لقياس الجهد الكهربائي، أمر صعب، تجدر الإشارة إلى طرق بسيطة يمكن من خلالها التأكد من طاقة البطارية.

في بعض الأنواع الحديثة من البطاريات الجافة، والمرتفعة الثمن (1.5 دولار للبطارية الواحدة)، يوجد مؤشر يتيح فورا معرفة ما تبقى فيها من طاقة.

وفي هذا النوع من البطاريات، يوجد نقطتان عند قطبي البطارية السالب والموجب، مع شريط أسود يمتد بين النقطتين.

عند الضغط على النقطتين بشكل متزامن، يظهر على الشريط بينهما مؤشر دقيق، يظهر باللون الأحمر ما هو متبق من طاقة البطارية، كما في الفيديو.

ولكن، ماذا لو لم تكن البطارية تحتوي مثل هذا الشريط؟ هناك طريقة بسيطة شرحها المهندس الكهربائي لي هايت، ونشرها موقع "لايف هاكر" المختص بالنصائح المنزلية.

وفي هذه الطريقة، للتأكد من البطارية، يمكن رفع البطارية حوالي سنتمتر واحد عن سطح صلب وتركها تسقط بشكل عمودي. لو ارتدت البطارية أكثر من مرة، فهذا يعني أن طاقتها أوشكت على النفاد.

أما إن لم ترتد البطارية سوى مرة واحدة، أو استقرت بشكل عمودي، فهذا يعني أنها لا تزال جيدة وصالحة للاستخدام. وكلما زاد عدد مرات ارتداد البطارية، كلما أشار ذلك إلى نفاد طاقتها.

أما السبب العلمي لذلك فيعود إلى تكوينة البطاريات الجافة، فهي تتألف من مزيج من الزنك والكربون، وهي تحول الطاقة عبر تحويل التفاعل الكيميائي بين مكوناتها إلى طاقة كهربائية.

ومن شأن هذا التفاعل الكيميائي أن يؤدي إلى نقص كثافة المواد المشكلة للبطارية، وبالتالي يؤدي إلى ارتدادها عند السقوط على سطح صلب.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout