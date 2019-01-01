نتفليكس تحرم أبل من رُبع مليار دولار سنويا

A + A -

كشف تقرير حديث أن خدمة الفيديو المدفوعة "نتفليكس" قررت تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بتطبيقها على منصة أبل "آب ستور"، مما سيفوت على أبل أكثر من 250 مليون دولار سنويا.

ووفقا لتقرير موقع "تك كرنش"، المستند إلى أرقام مؤسسة "سنسور تاور"، فإن "نتفليكس" أوقف عالميا إمكانية قيام المستخدمين الجدد بالتسجيل والاشتراك في خدمة الفيديو عبر تطبيقها المتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS".

وتعني هذه الخطوة خسارة أبل ملايين الدولارات من دخل "نتفليكس" عبر التطبيق، وتشير الأرقام إلى أن حصة أبل عن عام 2018 تبلغ 256 مليون دولار، حيث بلغت إيرادات "نتفليكس" من تطبيق "iOS" نحو 853 مليون دولار في العام الماضي فقط.

وبشكل إجمالي، حقق التطبيق منذ تواجده على متجر "أب ستور" أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال الاشتراكات التي تمت من خلاله، ما يعني أن حصة أبل من هذه الأموال تتجاوز 450 مليون دولار وفقا لـ "سنسور تاور".

وقلل موقع "تك كرنش" من تقديرات ""سنسور تاور"، موضحا أن أبل تتقاضى 30 في المئة من قيمة التعاملات التي تتم عبر التطبيقات خلال السنة الأولى فقط، فيما تقل النسبة إلى 15 في المئة عند التجديد بعد العام الأول.

جدير بالذكر أن "نتفليكس" هو التطبيق الأكثر جنيا الأموال (من خارج فئة الألعاب) في تاريخ متجر "أب ستور".

وأقدم "نتفليكس" في وقت سابق على خطوة مماثلة مع متجر "غوغل بلاي".