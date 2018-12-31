ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة

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تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات الهواتف المتحركة، وذلك بعد أن أبدى عدد من عملاء الشركة بما فيهم أبل اهتمامهم بالمنتج.

وقد تحظى هواتف آيفون القادمة في 2019 بكاميرات خلفية ثلاثية الأبعاد وفق توقعات خبراء تقنيين.

ومن المتوقع أن تبدأ سوني في إنتاج أجهزة الاستشعار هذه ابتداء من أواخر الصيف القادم، وفق ما نقل تقرير لـ"بلومبيرغ".

ومن المحتمل أن تمثل هذه الإضافة بالنسبة لمصنّعي الهواتف أملا في النهوض بمبيعات أجهزتها والتي تعاني من التباطؤ، وذلك نظرا لغياب الأسباب المشجعة التي تدفع المستخدمين لاستبدال هواتفهم القديمة بأخرى جديدة.

على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات الهواتف المتحركة، وذلك بعد أن أبدى عدد من عملاء الشركة بما فيهم أبل اهتمامهم بالمنتج.

وقد تحظى هواتف آيفون القادمة في 2019 بكاميرات خلفية ثلاثية الأبعاد وفق توقعات خبراء تقنيين.

ومن المتوقع أن تبدأ سوني في إنتاج أجهزة الاستشعار هذه ابتداء من أواخر الصيف القادم، وفق ما نقل تقرير لـ"بلومبيرغ".

ومن المحتمل أن تمثل هذه الإضافة بالنسبة لمصنّعي الهواتف أملا في النهوض بمبيعات أجهزتها والتي تعاني من التباطؤ، وذلك نظرا لغياب الأسباب المشجعة التي تدفع المستخدمين لاستبدال هواتفهم القديمة بأخرى جديدة.