في العام 2019.. 5 ميزات جديدة سيوفرها "وتسآب" لمستخدميه!

A + A -

يترقبّ مستخدمو تطبيقات "وتسآب" 5 ميزات جديدة سيتم طرحها خلال العام 2019، والتي تحملُ في طابعها الكثير من الفعالية.

أول هذه الميزات هي "Dark Mode"، التي تعمل على تعديل صورة التطبيق المرئية للمستخدم وإضاءته في الظلام، مما يوفر رؤية أفضل له.

أمّا الميزة الثانية فتمكن المستخدم من إضافة الأرقام الجديدة على التطبيق من دون الحاجة للخروج منه. إلى جانب ذلك، فإنّ سيصبح لدى "وتسآب" قدرة على معرفة رمز البلد للرقم الجديد تلقائياً.

وتتسم الميزة الثالثة بفعالية أكبر، حيثُ تتيح لمستخدم "وتسآب" إضافة الأشخاص عبر QR code.

وفيما خصّ الميزة الرابعة والتي تعتبرُ مهمة أيضاً على التطبيق، فإنّها تعمل على ترتيب الأشخاص تبعاً لكثرة التواصل معهم، إذ أنّ الأشخاص الذين نتواصل معهم بشكلٍ دائم سيتم إبرازهم على رأس القائمة، الأمر الذي يوفر للمستخدم إمكانية الوصول إليهم بسهولةٍ دائماً.

إلى ذلك، فإنّ الميزة الخامسة تعتبرُ مهمة بالنسبة للكثيرين، خصوصاً على "مجموعات" وتسآب، إذ أنها تتيح للمستخدم إمكانية الرد على رسالة شخصٍ واحد ضمن الغروب، من دون أن يستطيع الآخرون في المجموعة نفسها قراءتها.