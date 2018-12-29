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وداعا GPS... "بيدو" الصيني يبدأ عمله لتحديد المواقع

29
DECEMBER
2018
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دخل نظام الملاحة الصيني "بيدو" النسخة الصينية من نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مساء اول أمس الخميس خدماته على مستوى العالم، حسب ما أعلن مكتب الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية تصريحات مدير المكتب الصيني، ران شينجي، في مؤتمر صحفي الانتهاء من إنشاء النظام الأساسي لشبكة الأقمار الصناعية من الجيل الثالث، ما يتيح تقديم خدمات دقيقة لتحديد المواقع والملاحة والتوقيت في كافة أنحاء العالم.

وأضاف ران أن "هذا يمثل دخول بيدو إلى عصر عالمي بعد عصر إقليمي".

ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في الصين وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ منذ ديسمبر 2012.

جدير بالذكر أن الصين تعتمد حاليًا على 33 قمرًا صناعيًا "بيدو"، 18 من الجيل الثالث، و15 من الثاني.

يشار إلى أن الصين شرعت في إنشاء نظامها للملاحة عبر الأقمار الصناعية في 2000 لوضع حد لاعتمادها على نظام تحديد المواقع الأمريكي، وقررت تسميته "بيدو"، الاسم الذي أطلقه علماء الفلك الصينيون القدماء على النجوم السبعة الأكثر سطوعًا في مجموعة "الدب الأكبر".

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