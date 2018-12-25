أكبر 5 خيبات أمل تسببت فيها أبل لمستخدميها في 2018

تعتبر شركة أبل أكبر شركات التكنولوجيا والأعلى قيمة في العالم، لكن بعض مشاريعها في 2018 لم تكن في مستوى توقعات محبيها ومستخدميها مخيبة آمالهم.
نستعرض فيما يلي أبرز 5 منها، بحسب ما ورد في موقع “بيزنس إنسايدر” الإلكتروني:
1- قتل “iPhone SE” أصغر وأرخص هواتفها بعدما وقف إنتاجه.
2- أسماء هواتفها الجديدة المزعجة نطقاً “iPhone XS” و”iPhone XS Max” و “iPhone XR”.
3- أبرز مزايا “آي أو إس 12” يصعب العثور عليها واستخدامها وفهمها والتي تتمثل في “اختصارات سيري”.
4- سماعات “آيربودز” الجديدة التي لم تظهر رغم تقارير عديدة عن إطلاقها في 2018، وما زال الأمل في الكشف عنها في 2019.
5- مكبر الصوت الذكي “هوم بود”
أول مكبر صوت منزلي ذكي من أبل ورغم ما يتمتع به هذا النظام الصوتي من مزايا، إلا أنه عاجز عن أداء مهام تؤديها أجهزة مشابهة منافسة لدى غوغل وأمازون مثل عدم عمله مع خدمات الموسيقى الأخرى أو هواتف أندرويد.