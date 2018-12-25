أكبر 5 خيبات أمل تسببت فيها أبل لمستخدميها في 2018

2- أسماء هواتفها الجديدة المزعجة نطقاً “iPhone XS” و”iPhone XS Max” و “iPhone XR”.

3- أبرز مزايا “آي أو إس 12” يصعب العثور عليها واستخدامها وفهمها والتي تتمثل في “اختصارات سيري”.

4- سماعات “آيربودز” الجديدة التي لم تظهر رغم تقارير عديدة عن إطلاقها في 2018، وما زال الأمل في الكشف عنها في 2019.

5- مكبر الصوت الذكي “هوم بود”

أول مكبر صوت منزلي ذكي من أبل ورغم ما يتمتع به هذا النظام الصوتي من مزايا، إلا أنه عاجز عن أداء مهام تؤديها أجهزة مشابهة منافسة لدى غوغل وأمازون مثل عدم عمله مع خدمات الموسيقى الأخرى أو هواتف أندرويد.