آبل تعتزم إطلاق "آيباد ميني" خلال عام 2019

A + A -

تعتزم شركة آبل إطلاق إصدار جديد من النسخة المصغرة من حاسبها اللوحي آيباد عام 2019، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات.

وأفادت صحيفة "تشاينا بزنس تايمز" الصينية أن هناك تغييرات أخرى في سلسلة حواسب آيباد خلال العام القادم بعد توقف من العام 2015 الأمر الذي أثار تكهنات بأن الشركة تخلت عن هذه السلسلة لصالح التركيز على حواسب آيباد الكبيرة وآيباد برو.

وحسب الصحيفة فإن آبل تعتزم إطلاق نموذجين منخفضي السعر من حواسب آيباد خلال 2019، والسبب وراء ذلك هو أن الشركة شهدت "نتائج مبهرة لمبيعات حاسب آيباد بقياس 9.7 بوصات لعام 2017، وذلك بعد فترة من انخفاض المبيعات.

ومن المتوقع وصول نموذج جديد منخفض الثمن من حاسب آيباد ميني بقياس 7.9 بوصات في النصف الأول من عام 2019، على أن يبدأ إنتاجها أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك أي تغييرات كبيرة في تصميم الجهاز، كما هو ملاحظ في حاسب "آيباد برو" الأحدث.