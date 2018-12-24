"سامسونغ" تعتزم دعم مساعد "غوغل" الرقمي في تلفزيوناتها الذكية

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تستعد شركة سامسونغ لدمج مساعد غوغل الرقمي في أجهزة التلفاز الذكية التي تعتزم إطلاقها العام القادم.



وذكر موقع "Variety" أن الشركة الكورية قد تعلن عن شراكة جديدة مع غوغل مطلع العام المقبل، وذلك مع الإعلان عن إصدار عام 2019 عن أجهزة التلفاز الذكية خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات CES 2019 الذي سيعقد بمدينة لاس فيغاس الأمريكية خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضاف الموقع أنه من المرجح أن تقوم الشركة أيضا بالتركيز أكثر على جودة الصوت، ويمكن أن تقدم في بعض أجهزة التلفاز من الفئة العليا تقنية تحاكي التقنية التي توفرها شركة آبل من خلال جهاز "هوم بود" HomePod.



يشار إلى أن سعي سامسونغ لاعتماد مساعد صوتي من شركات خارجية يأتي بعد أشهر فقط من إضافة الشركة لمساعدها الصوتي الخاص "بيكسبي" Bixby إلى إصدار عام 2018 من أجهزة التلفاز التابعة لها.



ولكن قدرات بيكسبي لا تزال محدودة جدًا مقارنةً بمساعد جوجل الرقمي، على سبيل المثال، لا يمكنه فتح التطبيقات الخارجية والتحكم فيها.