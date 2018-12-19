خطأ كبير يقوم به المستخدمون عند شحن هواتفهم.. احذروه!

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تعتبر عملية شحن الهاتف من "المسلّمات" لدى أصحاب الهواتف الذكية الذين يستخدمون أجهزتهم بشكل متواصل. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنهم يرتكبون في كثير من الأحيان خطأ كبيرًا في كل مرة يقومون خلالها بشحن الهاتف.



وفي هذا السياق، لفتت الخبيرة في مجال التكنولوجيا كيلي ويلكرسون الى أن لدى مستخدمي الهواتف المحمولة، وبخاصة هواتف آيفون، عادة سيئة عند فصل الشاحن عن الهاتف، وهي أنهم يسحبون الكابل من خلال الإمساك بطرف السلك الموصل وليس من الجزء البلاستيكي الصلب.



وشدّدت ويلكرسون على أن ارتكاب هذا الخطأ مرات عدة يؤدي الى تلف الشاحن.