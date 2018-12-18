7 "أسلحة" تجهزها "واتسآب" لمستخدميها في 2019

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يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" لإطلاق جملة واسعة من التغييرات الثورية خلال عام 2019 المقبل، وينوي تسليح مستخدميه بـ"7 أسلحة" رئيسية.

ونشر موقع "مترو" التفاصيل الكاملة للأسلحة السبعة، التي تنوي "واتسآب" دعم مستخدميها بها، خلال الأسابيع المقبلة.

معظم تلك الأسلحة يختبرتها "واتسآب" خلال الشهور الماضية، وموجودة على نسخة "واتسآب بيتا"، لكن من المتوقع طرحها رسميا لكل المستخدمين خلال عام 2019 المقبل.

وجاءت تلك الأسلحة عن النحو التالي:

1- رسائل صوتية متتابعة

يستعد "واتسآب" لأن يوفر لكل مستخدميه تقنية جديدة ثورية، ستسمح بتشغيل الرسائل الصوتية تلقائيا الواحدة تلو الأخرى دون الحاجة إلى تشغيل كل واحدة على حدة.

وتختبر "واتسآب" منذ فترة تلك التقنية على نظام تشغيل "آي أو إس"، ومن المقرر أن يتم دعم نظام "أندرويد" خلال عام 2019.

2- دارك مود

دوما ما تسبب مشاهدة تطبيقات التراسل والدردشة ليلا أزمة كبيرة للمستخدمين، لذلك من المتوقع أن يوفر "واتسآب" رسميا "الوضع المظلم" أو "دارك مود" لمستخدميه، والذي يدعم المشاهدة الليلية الصحية لمستخدميه.

وتختبر "واتسآب" التقنية الجديدة منذ فترة، ومن المتوقع أن يتم دعمها رسميا لكافة المستخدمين في مطلع عام 2019 المقبل.