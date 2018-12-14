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مزايا جديدة قادمة لواتساب.. ستغيّر حياتكم!

14
DECEMBER
2018
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1- النمط المظلم (dark mode)
 
ستعمل ميزة النمط المظلم على تقليل الإجهاد الواقع على العين عند استخدام التطبيق في ظروف إضاءة منخفضة، كما ستساعد الميزة في خفض استهلاك البطارية.
 
2- إضافة جهة اتصال (Add Contact)
 
ستتمكن بهذه الميزة من إضافة جهات اتصال جديدة في واتساب دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق. 
 
 
3- رمز القراءة السريع (QR code)
 
ستمكنك من مشاركة أي جهة اتصال من خلال مسح شفرات "كيو آر"، وسيحتاج الطرفان: الذي يشارك والذي يتلقى جهة الاتصال أن يكون لديهما أحدث إصدارة من أندرويد لمسح شفرة "كيو آر".
 
4- تصنيف جهات الاتصال (ranking for contacts)
 
سيتم تصنيف جهات الاتصال من ناحية حجم تفاعلك مع الآخرين.
 
5- الرد على الخاص (Private Reply)
 
ستتيح هذه الميزة إجراء محادثات خاصة مع عضو في مجموعة معينة دون السماح للآخرين في المجموعة بأن يعرفوا ذلك.
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