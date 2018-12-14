أسوأ 10 كلمات مرور في العالم خلال 2018!

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أصدرت شركة "سبلاش داتا" مؤخرا قائمتها لأسوأ كلمات المرور التي تم استخدامها خلال عام 2018، حيث لم تشهد تغييرات جذرية بالمقارنة مع قوائم الأعوام الماضية.

حللت "سبلاش داتا" أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على الإنترنت، ليظهر التحليل الخطأ المتكرر لأغلبية المستخدمين حول العالم بالاعتماد على كلمات مرور بسيطة يسهل تخمينها.

وأبدا المدير التنفيذي للشركة مورغان سلين، اندهاشه من إصرار المستخدمين على وضع أجهزتهم وحساباتهم في دائرة الخطر، رغم الأنباء المتكررة حول عمليات الاختراق والهجمات التي تتعرض لها شركات ومؤسسات كبرى، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج".

وأبرز الكلمات الجديدة التي ظهرت على قائمة 2018 كان الاسم الأول للرئيس الأميركي "دونالد" حيث احتل المرتبة رقم 23 بين كلمتين جديدتين تماما على القائمة "aa123456" و"password1".

وإليكم قائمة بأسوأ 10 كلمات مرور في 2018 وفقا لمعدلات استعمالها:

1- "123456" (للعام الخامس تواليا)

2- "password"

3- "123456789"

4- "12345678"

5- "12345"

6- "111111"

7- "1234567"

8- "sunshine"

9- "qwerty"

10- "iloveyou"