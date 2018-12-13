باحثون إيرانيون يبتكرون "مسادّ نانوية" تمنع النزيف في أقل من 10 ثوانٍ

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توصل باحثون إيرانيون إلى صيغة جديدة لمسادّ نزيف الدم يمكن أن تحول دون استمرار النزيف في أقل من 10 ثوانٍ.

وقالت "منصورة سادات سيد كريمي" القائمة على ابتكار مشروع "تصميم وصناعة سقالة ألياف النانو الببتيد للمنع السريع للنزيف" اليوم الأربعاء، إن النزيف يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفيات للأعداد الهائلة ممن يلقون حتفهم في حوادث المرور والحروب.

وأضافت الباحثة الإيرانية: تم صناعة العديد من مسادّ النزيف لمنع تدفق الدم باستمرار ، ولكن لكل من هذه المنتجات مشاكل ومضاعفات حيث لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

وأوضحت بأنها من خلال الأبحاث والدراسات التي أجرتها تمكنت في أن تسدّ ثغرات الأبحاث والدراسات السابقة وأن تبتكر شيئا يمنع من استمرار نزيف الدم في مدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ مما يعدّ خطوة فريدة من نوعها في عالم الدراسات النانوية بهذا المجال.