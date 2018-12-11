"واتسآب المصور"... تغييرات ثورية في "إنستغرام"

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التحديث الجديد لتطبيق التراسل المصور "إنستغرام"، والذي يوفر إمكانيات جديدة غير مسبوقة في المنصة المصورة الأشهر في العالم.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرا يطرح فيه تفاصيل التحديث الجديد لـ"إنستغرام"، والذي يوفر فيه تقنية كانت أحد أبرز ميزات منصة التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

ويمكن لمستخدمي "إنستغرام" إرسال واستقبال الرسائل الصوتية عبر خدمة الرسائل الخاصة "DM".

وسيمكن لأي مستخدم إرسال تلك الرسائل الصوتية، عن طريق إضافة "إنستغرام" أيقونة "مايك" صغيرة بجانب مربع كتابة الرسائل النصية في خدمة "DM" للرسائل الخاصة.

وبمجرد ما يضغط المستخدم على أيقونة "المايك" سيبدأ في تسجيل رسالته الصوتية، وبمجرد سحب المايك لليسار يتم إلغاء الرسالة الصوتية، وبمجرد سحبها إلى اليمين يتم إرسال الرسالة الصوتية، بصورة مشابهة لما يحدث في "واتسآب"، ما جعل الموقع التقني يصف التحديث الجديد بأنه يجعل "إنستغرام" بمثابة "واتسآب المصور".

كما أنه يماثل "واتسآب" أيضا بأنه عند سحب أيقونة "المايك" إلى أعلى، يتم تعليق تشغيل المايك وتسجيل الرسالة بحرية، وإرسالها وقتما تشاء.

وبات التحديث الجديد متاحا للتحميل عبر تطبيق "إنستغرام" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".