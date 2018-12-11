محكمة صينية تحظر بيع واستيراد معظم هواتف “آيفون”

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حظرت محكمة صينية بيع وشراء معظم نماذج هواتف “آيفون” لمخالفة شركة “آبل” الأميركية التي تنتج تلك الهواتف براءات اختراع تخص شركة “كوالكوم” على أراضي البلاد.

وأصدت المحكمة الشعبية في مدينة فوزهو الصينية قرارا لصالح شركة “كوالكوم” التي تعد أكبر مزود لرقائق الهواتف الذكية، في قضيتين رفعتهما ضد 4 فروع صينية لشركة “آبل” متهمة “آبل” بانتهاكها براءتي اختراع خاصة بـ “كوالكوم” واستعمالهما بصورة غير مرخصة على أراضي الصين في النسخ التالية لهواتف”آيفون”: آيفون 6s، آيفون 6s بلاس، آيفون 7، آيفون 7 بلاس، آيفون 8، آيفون 8 بلاس، آيفون إكس.

وأوضحت “كوالكوم” أن واحدة من براءتي الاختراع المنتهكتين من قبل “آبل” تمكن المستخدمين من تحرير وتغيير حجم الصور على هواتفهم الذكية، والثانية تتيح إدارة التطبيقات باستخدام شاشة تعمل باللمس.

وإثر الإعلان عن الخبر ارتفع سهم “كوالكوم” في بورصة “ناسداك” في بداية معاملات اليوم الاثنين بواقع 3%، فيما هبط سهم “آبل” بمقدار 1.9%.

يشار إلى أن شركتي “آبل” و”كوالكوم” منخرطتان في عدد من الدعاوى القضائية الكبيرة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.