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فيسبوك يطرد العديد من مستخدمي تطبيقه بشكل غامض!

7
DECEMBER
2018
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طرد العديد من مستخدمي فيسبوك بشكل غامض من حساباتهم، ولم يتمكنوا من العودة إليها في ساعات مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت أعداد كبيرة من المستخدمين فقدان إمكانية الوصول إلى حساباتهم، في حين أبلغ آخرون عن توقف الموقع عن العمل بالكامل.

وأدت هذه المشكلة إلى حالة إرباك جماهيري، حيث اتجه المستخدمون إلى مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي، مثل تويتر، ليطلبوا من فيسبوك تفسير ما حدث لحساباتهم، فيما عبر آخرون عن خوفهم من التعرض للاختراق، على الرغم من أن المشكلة تبدو فنية، وتتعلق بطريقة عمل الموقع على الأغلب.
وقال المستخدمون إنهم حاولوا الدخول إلى حساباتهم، ليجدوا أنه تم تسجيل خروجهم. وعندما حاولوا تسجيل الدخول كالمعتاد، بدا أن كلمة المرور توقفت عن العمل.
وتشير المطالبة التي تظهر عند عدم تمكن المستخدمين من العودة إلى حساباتهم، عبر الشبكات الاجتماعية، إلى إعادة تعيين كلمات مرورهم من خلال تلقي رمز في بريدهم الإلكتروني. لكنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى حساباتهم مجددا، لأن هذا الرمز لا يعمل.

وما يزال الكثيرون غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم على الإطلاق، وفقا لموقع "Down Detector". ويبدو أن هذه المشكلة تتركز بشكل كبير في أوروبا، وفقا للموقع ذاته.

ولم تعلق فيسبوك حتى الآن على سبب هذه المشكلة.

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