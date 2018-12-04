سامسونغ تروج لجهازها باستخدام آيفون

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نشرت الصفحة الرسمية لشركة سامسونغ على "تويتر" أحدث هواتفها "غالاكسي نوت 9" باستخدام هاتف آيفون المصنع من قبل منافستها شركة "أبل".



ولم تستغرق سامسونغ وقتا طويلا حتى تنتبه لهذا الموقف المحرج، حيث تم حذف التغريدة، وإلغاء تنشيط الحساب بالكامل لبعض الوقت، إلا أن الحساب المتابع من قبل 300 ألف شخص قد عاد للعمل في وقت لاحق بدون وجود أثر لتلك التغريدة في أي مكان.



هذه الحادثة لا تعتبر الأولى من نوعها لسامسونغ، حيث نشر الحساب الرسمي لسامسونغ السعودية خطأ مشابها الشهر الماضي، وذلك بعد نشر تغريدة للترويج لهاتف غالاكسي نوت 9 من خلال تطبيق "تويتر" لآيفون، ومن المرجح أن شركة سامسونغ توظف شركات تسويق رقمية من أجل إدارة حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن ينبغي عليها أن تضمن عدم ارتكاب الأشخاص الذين يديرون حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمثل هذه الأخطاء مستقبلًا.



والحادثة أعطت فرصة لمحبي هواتف آيفون للإشارة إلى عدد المرات التي حدثت فيها مثل هذه الأشياء، إذ قام العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي بالتغريد عبر "تويتر" حول مدى روعة هواتف أندرويد المصنعة من قبل شركات مثل سامسونج أو هواوي أو بلاك بيري، ولكن من خلال هواتف آيفون.